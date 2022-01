Fatima morta a 3 anni giù dal balcone a Torino | il patrigno accusato di omicidio colposo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fatima morta

Resta in carcere Azhar Mohssine, il marocchino di 32 anni fermato dalla polizia a Torino per la morte della piccola, la bimba di tre anni che giovedì sera è precipitata da un palazzo nel centro di Torino. Lo ha deciso il gip Agostino Pasquariello, che ha però riformulato l'accusa nei suoi confronti: non ...La lanciava in aria e la riprendeva, un gioco che avevano fatto molte volte e che "la faceva tanto ridere". Ècosì, la bambina di tre anni che giovedì sera è precipitata da un palazzo del centro di Torino . A raccontarlo al gip Agostino Pasquariello, durante l'interrogatorio di garanzia, è stato ...(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Resta in carcere Azhar Mohssine, il marocchino di 32 anni fermato dalla polizia a Torino per la morte della piccola Fatima, la bimba di tre anni che giovedì sera è precipitat ..."Giocavo con"Fatima"sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere". Sono le parole di"Mohssine Azhar, il 32enne fermato per l ...