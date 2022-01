Etro, tra moda e sapere: un viaggio siderale e nordico (Di domenica 16 gennaio 2022) Life&People.it Siamo nella grande hall della storica università milanese Bocconi: una decisione pensata accuratamente quella di Kean Etro che sceglie questo spazio per la presentazione della nuova collezione moda uomo Autunno Inverno 2022-2023, all’insegna del sapere e dell’amore per la vita. Il direttore creativo dell’omonima maison mescola diverse discipline conoscitive che si ibridano in un unico immaginario, quella della cultura pop e quella del sapere intellettuale; Kean parla alle nuove generazioni, spesso confuse e lascive, annebbiate dalla luce ingannevole degli smartphone e li invita, piuttosto, a volgere la loro attenzione verso una luce più veritiera, quella della conoscenza. Il brand collabora con la casa editrice Adelphi con la quale omaggia i presenti, insieme all’invito ufficiale all’evento, di una ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 16 gennaio 2022) Life&People.it Siamo nella grande hall della storica università milanese Bocconi: una decisione pensata accuratamente quella di Keanche sceglie questo spazio per la presentazione della nuova collezioneuomo Autunno Inverno 2022-2023, all’insegna dele dell’amore per la vita. Il direttore creativo dell’omonima maison mescola diverse discipline conoscitive che si ibridano in un unico immaginario, quella della cultura pop e quella delintellettuale; Kean parla alle nuove generazioni, spesso confuse e lascive, annebbiate dalla luce ingannevole degli smartphone e li invita, piuttosto, a volgere la loro attenzione verso una luce più veritiera, quella della conoscenza. Il brand collabora con la casa editrice Adelphi con la quale omaggia i presenti, insieme all’invito ufficiale all’evento, di una ...

fellinlovewithz : No vabbè ma questa sfilata di Etro il paradiso tra ??????, fecesari e brandon flynn - shadownclouds : RT @pi4ngere: qua tra amici e i content etro oggi è una bella giornata - pi4ngere : qua tra amici e i content etro oggi è una bella giornata - golvdenblake : mi state dicendo che ieri i modelli di etro hanno cenato tutti insieme allo stesso tavolo in cui erano riuniti tra… - clevermelon : oddio no è veramente etro PERCHE NICOLÀ PERCHE TRA TUTTI DOVEVI SCEGLIERE QUEL BRAND ?? -

