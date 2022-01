Dybala-Inter? Marotta risponde in diretta! (Di domenica 16 gennaio 2022) Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha risposto sulla questione Dybala, con le voci di mercato che lo vogliono all’Inter per la stagione 2022-2023. “La domanda è molto rispettosa, dico che quando un giocatore della caratura di Dybala si avvicina a uno svincolo è normale che venga accostato a questo o quel club.“ Dybala Marotta InterIl dirigente ha comunque chiuso la porta, rimarcando il potenziale d’attacco che presenta la squadra Campione d’Italia: “Però noi abbiamo un reparto offensivo composto da quattro attaccanti molto forti, siamo a posto”. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Beppe, ad dell’, ha risposto sulla questione, con le voci di mercato che lo vogliono all’per la stagione 2022-2023. “La domanda è molto rispettosa, dico che quando un giocatore della caratura disi avvicina a uno svincolo è normale che venga accostato a questo o quel club.“Il dirigente ha comunque chiuso la porta, rimarcando il potenziale d’attacco che presenta la squadra Campione d’Italia: “Però noi abbiamo un reparto offensivo composto da quattro attaccanti molto forti, siamo a posto”. Francesco Scanu

