Djokovic, la decisione dei giudici: "Dovrà lasciare l'Australia" (Di domenica 16 gennaio 2022) La Corte Federale ha deciso all'unanimità per la cancellazione del visto di Novak Djokovic, il che significa che sarà espulso e non potrà partecipare agli Australian Open. La decisione della Corte Federale, che ha... Leggi su today (Di domenica 16 gennaio 2022) La Corte Federale ha deciso all'unanimità per la cancellazione del visto di Novak, il che significa che sarà espulso e non potrà partecipare aglin Open. Ladella Corte Federale, che ha...

Advertising

repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - Agenzia_Ansa : FLASH | Secondo il fratello di Novak Djokovic, Djordje, dalle ultime informazioni emergerebbe che le autorità austr… - FiorinoLuca : Martina #Navratilova sull'affaire #Djokovic ??? 'L'ho difeso molte volte, ma non posso difendere la sua decisione d… - fasbej : ?? #Djokovic ha perso l’Appello sulla validità del suo visto in #Australia ???? e dovrà ora lasciare il Paese senza gi… - ummiririnenti : Torna a casa Novak... Casuccia tua t'aspetta! Succede ... qualche volta i soldi non possono comprare tutto! Hai pe… -