Covid, nel Sannio dilaga il contagio: boom di positivi a Torrecuso e Foglianise (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coronavirus sfonda ogni record. Da quando è esplosa la pandemia numeri del genere non erano stati mai registrati in Valle Vitulanese. Nuovo incremento di contagi a Torrecuso con 110 positivi. Tanti casi anche a Foglianise dove l’ultimo aggiornamento del Comune recita 104 positivi, tra cui molti giovani. Numeri alti che fanno capire come Omicron sia molto presente sull’intero territorio. Così il primo cittadino di Torrecuso Angelino Iannella: “Buonasera, nell’ultima settimana, dal10 al 16 gennaio, a Torrecuso abbiamo registrato un notevole incremento di contagi, con una percentuale del 31% di positivi rispetto al 23,88% riscontrato a livello regionale tra le persone sottoposte a tamponi. Attualmente nel nostro paese vi sono circa 110 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coronavirus sfonda ogni record. Da quando è esplosa la pandemia numeri del genere non erano stati mai registrati in Valle Vitulanese. Nuovo incremento di contagi acon 110. Tanti casi anche adove l’ultimo aggiornamento del Comune recita 104, tra cui molti giovani. Numeri alti che fanno capire come Omicron sia molto presente sull’intero territorio. Così il primo cittadino diAngelino Iannella: “Buonasera, nell’ultima settimana, dal10 al 16 gennaio, aabbiamo registrato un notevole incremento di contagi, con una percentuale del 31% dirispetto al 23,88% riscontrato a livello regionale tra le persone sottoposte a tamponi. Attualmente nel nostro paese vi sono circa 110 ...

