Covid, in Sicilia 37 morti e 8.521 nuovi casi. Il bilancio totale è di quasi 8mila vittime (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 8.521 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia (ieri 9.292), a fronte di 47.578 tamponi effettuati, su un totale di 9.175.246 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37 decessi (ieri... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 8.521 idi-19 in(ieri 9.292), a fronte di 47.578 tamponi effettuati, su undi 9.175.246 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37 decessi (ieri...

