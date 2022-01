Cosa c’è di vero nel piano di Berlusconi per ritirarsi a testa alta dalla corsa al Quirinale? (Di domenica 16 gennaio 2022) Che Silvio Berlusconi sia ufficialmente il candidato del centrodestra per la corsa al Quirinale è ormai un fatto assodato, che possa riuscire nell’impresa di salire al Colle un po’ meno. E allora come si muoverà il Cavaliere? Rischierà la “figuraccia” o ha in mente altri piani? Secondo L’Espresso, tra qualche giorno, Berlusconi ritirerà la sua candidatura nel nome dell’amore per il paese e diventerà il principale promotore del passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Dopo i tanti attestati di stima e disistima, le prove di unità del centrodestra, gli elogi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la “candidatura con riserva” del Cavaliere, da sempre un auspicio di Berlusconi, verrà ritirata. Ed è proprio quella “candidatura con riserva” che permetterà al ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Che Silviosia ufficialmente il candidato del centrodestra per laalè ormai un fatto assodato, che possa riuscire nell’impresa di salire al Colle un po’ meno. E allora come si muoverà il Cavaliere? Rischierà la “figuraccia” o ha in mente altri piani? Secondo L’Espresso, tra qualche giorno,ritirerà la sua candidatura nel nome dell’amore per il paese e diventerà il principale promotore del passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al. Dopo i tanti atti di stima e disistima, le prove di unità del centrodestra, gli elogi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la “candidatura con riserva” del Cavaliere, da sempre un auspicio di, verrà ritirata. Ed è proprio quella “candidatura con riserva” che permetterà al ...

