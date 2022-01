Combinata nordica, Klingenthal 2022: Lamparter si conferma, Ilves secondo (Di domenica 16 gennaio 2022) Johannes Lamparter ha ottenuto uno splendido successo in quel di Klingenthal, per la seconda Gundersen 10 km, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di Combinata nordica 2021/2022. L’austriaco, recentemente divenuto primatista per ciò che concerne la classifica generale, ha mostrato al mondo il suo talento; Lamparter vittorioso in 25:01.6, a discapito dell’estone Kristijan Ilves, fermatosi non oltre i 25:10.0. Terza piazza invece per l’austriaco Franz-Josef Rehrl, sul podio grazie al crono di 25:10.3. Per un soffio fuori dal podio il duo norvegese formato da Joergen Graabak e Espen Andersen, rispettivamente quarto e quinto. Cattive notizie, generalmente, per la Norvegia, considerando che Jarl Magnus Riiber, assente in Germania, dovrà inseguire il trionfante ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Johannesha ottenuto uno splendido successo in quel di, per la seconda Gundersen 10 km, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/. L’austriaco, recentemente divenuto primatista per ciò che concerne la classifica generale, ha mostrato al mondo il suo talento;vittorioso in 25:01.6, a discapito dell’estone Kristijan, fermatosi non oltre i 25:10.0. Terza piazza invece per l’austriaco Franz-Josef Rehrl, sul podio grazie al crono di 25:10.3. Per un soffio fuori dal podio il duo norvegese formato da Joergen Graabak e Espen Andersen, rispettivamente quarto e quinto. Cattive notizie, generalmente, per la Norvegia, considerando che Jarl Magnus Riiber, assente in Germania, dovrà inseguire il trionfante ...

