Calcio, Serie A 2021-2022: pari tra Atalanta e Inter, vincono Roma e Verona, 1-1 tra Venezia e Empoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Domenica con quattro match per quanto riguarda la Serie A 2021-2022. Il 22° turno ha visto il successo dell’Hellas Verona sul campo del Sassuolo, il pareggio tra Venezia ed Empoli, il successo di misura della Roma contro il Cagliari, mentre il big match tra Atalanta e Inter ha visto le due rivali impattare sullo 0-0. A questo punto la classifica vede l’Inter portarsi a quota 50, con 2 sole lunghezze sul Milan che giocherà domani contro lo Spezia. Atalanta sempre quarta a quota 42 a +1 sulla Juventus. Nella zona calda punticino d’oro per il Venezia che si porta a +2 sul Cagliari, mentre il Verona sale in decima posizione con 30 punti e lascia il Sassuolo a 28. SASSUOLO ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Domenica con quattro match per quanto riguarda la. Il 22° turno ha visto il successo dell’Hellassul campo del Sassuolo, il pareggio traed, il successo di misura dellacontro il Cagliari, mentre il big match traha visto le due rivali impattare sullo 0-0. A questo punto la classifica vede l’portarsi a quota 50, con 2 sole lunghezze sul Milan che giocherà domani contro lo Spezia.sempre quarta a quota 42 a +1 sulla Juventus. Nella zona calda punticino d’oro per ilche si porta a +2 sul Cagliari, mentre ilsale in decima posizione con 30 punti e lascia il Sassuolo a 28. SASSUOLO ...

