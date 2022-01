Aviaria | un nuovo caso a Firenze | chiuso un parco per un mese

(Di domenica 16 gennaio 2022) Undi accertato in Italia, questa volta alle porte di . La scoperta è avvenuta in un rifugio per animali all'interno delChico Mendes in zona San Donnino, nel Comune di Campi Bisenzio ...

Ultime Notizie dalla rete : Aviaria nuovo

Uncaso di accertato in Italia, questa volta alle porte di . La scoperta è avvenuta in un rifugio ... il tacchino morto è stato dichiarato un caso di influenzaad alta patogenicità dagli ...... c'è la possibilità che da un serbatoio animale possa originare unvirus " capace di ... "Nel 2021 c'è stata una notevole recruscenza di influenzaanche in Italia, soprattutto negli ...Un uccello selvatico nella Carolina del Sud è stato infettato dall’influenza aviaria eurasiatica H5 ad alta patogenicità, il primo caso di questa variante di influenza aviaria riscontrato negli Stati ...Un nuovo caso di aviaria accertato in Italia, questa volta alle porte di Firenze. La scoperta è avvenuta in un rifugio per animali all'interno ...