Un gruppo determinatissimo di donne si è battuto per la liberazione dello studente egiziano | la madre | la sorella | la fidanzata | l' avvocata Le abbiamo incontrate

(Di sabato 15 gennaio 2022) Quando il 9 dicembre Patrick Zaki è stato liberato dal commissariato di Mansoura dopo 22 mesi di prigionia, c’era un gruppetto diad attenderlo. Un “dream team” che non ha mai smesso di lottare per ladi Patrick,dell’Università di Bologna al master Gemma in studi per la parità di genere. La prima di tutte ad abbracciarlo è stata mamma Hala. Sulla cinquantina, Hala è una donna che dall’arresto del figlio il 7 febbraio 2020 fino a poche settimane fa non ha mai avuto un secondo di pace. ...