Ultime Notizie Roma del 15-01-2022 ore 08:10 (Di sabato 15 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il centro-destra candida Silvio Berlusconi al Quirinale come la figura adeguata l’incarico per l’Italia mi chiede al leader di Forza Italia di sciogliere la riserva in banca la verifica di numeri che si potrà fare la prossima settimana servono certezze prima di dare il via libera fanno sapere Salvini e meloni Il PD si dice deluso è preoccupato il candidato deve essere unitario non un campo fermo Enrico Letta Conte ribadisce il no del MoVimento 5 Stelle Al Cavaliere Renzi pronti a votare il nome di centro-destra ma non Berlusconi Novak Djokovic e di nuovo in stato di fermo in tribunale decida tra oggi e domani sulla pelle presentato dal numero 1 del tennis mondiale contro la decisione del governo australiano di revocargli per la seconda volta il visto per entrare ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)dailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il centro-destra candida Silvio Berlusconi al Quirinale come la figura adeguata l’incarico per l’Italia mi chiede al leader di Forza Italia di sciogliere la riserva in banca la verifica di numeri che si potrà fare la prossima settimana servono certezze prima di dare il via libera fanno sapere Salvini e meloni Il PD si dice deluso è preoccupato il candidato deve essere unitario non un campo fermo Enrico Letta Conte ribadisce il no del MoVimento 5 Stelle Al Cavaliere Renzi pronti a votare il nome di centro-destra ma non Berlusconi Novak Djokovic e di nuovo in stato di fermo in tribunale decida tra oggi e domani sulla pelle presentato dal numero 1 del tennis mondiale contro la decisione del governo australiano di revocargli per la seconda volta il visto per entrare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - RicBattaglia : RT @Mereditella: Date le ultime notizie, non sarebbe il caso di chiudere la campagna vaccinale e aprire quella di richiamo in officina per… - CarpaneseSilva1 : RT @Mereditella: Date le ultime notizie, non sarebbe il caso di chiudere la campagna vaccinale e aprire quella di richiamo in officina per… -