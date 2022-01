Stefano De Martino, tutta la verità sul matrimonio con Belen: “Ad un certo punto…” – VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Il camaleontico artista partenopeo, Stefano De Martino, spara a zero sul matrimonio con l’avvenente ex moglie Belen – VIDEO. E’ un ragazzo dalla faccia buona Stefano De Martino. Nella sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 gennaio 2022) Il camaleontico artista partenopeo,De, spara a zero sulcon l’avvenente ex moglie. E’ un ragazzo dalla faccia buonaDe. Nella sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti domani a #CePostaPerTe Paolo Bonolis e Stefano De Martino - commentaribus : Cari figli, se dovessimo mai litigare e per fare pace mi portate a #CePostaPerTe vi allego le sorprese che vorrei:… - isthissgorghez : La signora a destra palesemente sconvolta dall'old Stefano de martino - ManuelHolmes_ : Ecco l'esterna di Salvatore e Stefano De Martino dopo essersi incontrati a #cepostaperte - Marisabasile16 : RT @Marina111tznfrr: Come hanno fatto per Stefano De Martino, lo metteranno all’ultimo #CanYaman #CePostaPerTe #CePostaPerTeCanYaman2022 -