Sanremo 2022, Emma al settimo cielo: "Lo faremo insieme per la prima volta all'Ariston" (Di sabato 15 gennaio 2022) Sorpresa per il Festival di Sanremo 2022. L'edizione di quest'anno include anche Emma Marrone, che sfiderà tutti gli altri concorrenti in gara con il brano "Ogni volta è così". La grande artista pugliese lanciata da "Amici di Maria De Filippi" è una delle cantanti più attese della kermesse musicale e in queste ore ha fatto un importante annuncio su Instagram che renderà ancora più attesa e curiosa la sua partecipazione a Sanremo 2022. Emma Marrone sarà diretta da Francesca Michielin durante il Festival della Canzone Italiana. La Michielin ha dichiarato di essere emozionata all'idea di dirigere l'orchestra per Emma Marrone, dal momento che da sempre segue la carriera dell'artista. Il binomio sembra scoppiettante e Michielin non nasconde la propria ...

