Salvione | ” De Laurentiis ha scelto il prossimo portiere del Napoli | è il suo preferito”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 15 gennaio 2022) Aurelio Dehail futurodel. Il patron azzurro ha una preferenza per la porta. Pasquale, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 1 station Radio.tra le altre cose ha parlato della questione portieri in casa, svelando il calciatoreda Aurelio De: “Meret? Alex è fra i preferiti del presidente, ci sono delle possibilità di arrivare al rinnovo del contratto. Da lunedì sarà di nuovo in campo e alla lunga potrebbe riprendersi il posto. Ad inizio stagione, d’altro canto, era proprio lui il titolareda Spalletti per difendere la porta. Credo che nei pensieri della società sia lui il futuro degli azzurri, ma tutto ...