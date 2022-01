Quando un disco volante si portò via 5 animali dallo Zoo di Roma (Di sabato 15 gennaio 2022) Torniamo a considerare qualche caso del passato, con maggiore indice di stranezza. Era il 6 gennaio del 1969 Quando la signora Luisa uscì dalla sua casa ai Parioli, storico quartiere di Roma, per fare una passeggiata , con il proprio cane, il dobermann Nikita, lungo via Aldrovandi verso Valle Giulia. Erano circa le 21 Quando il cane cominciò a dare segni di irrequietezza: non sembrava aggressivo ma impaurito, e non voleva saperne di proseguire. La signora cercò inutilmente di calmarlo accarezzandolo, poi capì che la causa poteva essere qualcosa che il cane percepiva al di là del muro di cinta del Giardino Zoologico. Alzando lo sguardo, infatti, vide che da dietro il muro arrivava uno strano bagliore, e sentì che gli animali nelle gabbie sembravano inquieti anch’essi: “Mugolavano sommessamente in una specie di coro ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) Torniamo a considerare qualche caso del passato, con maggiore indice di stranezza. Era il 6 gennaio del 1969la signora Luisa uscì dalla sua casa ai Parioli, storico quartiere di, per fare una passeggiata , con il proprio cane, il dobermann Nikita, lungo via Aldrovandi verso Valle Giulia. Erano circa le 21il cane cominciò a dare segni di irrequietezza: non sembrava aggressivo ma impaurito, e non voleva saperne di proseguire. La signora cercò inutilmente di calmarlo accarezzandolo, poi capì che la causa poteva essere qualcosa che il cane percepiva al di là del muro di cinta del Giardino Zoologico. Alzando lo sguardo, infatti, vide che da dietro il muro arrivava uno strano bagliore, e sentì che glinelle gabbie sembravano inquieti anch’essi: “Mugolavano sommessamente in una specie di coro ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando disco Legami tra UFO e demonologia: dalle pratiche New Age a Maria Simma ...che gli oggetti procedevano ad una velocità tremenda e che si muovevano "come farebbe un disco se ...denominati UFO (cioè Unidentified Flying Objects ossia " oggetti volanti non identificati") Da quando ...

Bonobo e l'arte del campionamento Si è costruito un bel seguito grazie a musiche che restano placide anche quando sono mosse, come ... Quelle sezioni di arpa le senti un po' in tutto il disco". Per Closer , un pezzo che andrà forte nei ...

L'ex bimba prodigio e il disco a 97 anni ilGiornale.it Quando un disco volante si portò via 5 animali dallo Zoo di Roma 53 anni fa un curioso avvistamento che fece scomodare anche i servizi segreti: uno strano furto di animali dal giardino zoologico?

L'ex bimba prodigio e il disco a 97 anni Suona il piano da quando aveva tre anni e il padre, violinista, la forzava a esercitarsi per nove ore al giorno. Oggi di anni ne compie 97 e ha un album già pronto per l'uscita a marzo. Ruth Slenczyns ...

