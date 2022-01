Positivo al Covid ma continua a spacciare da casa: agenti si fingono medici e lo beccano (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra Positivo al Covid ma continuava a spacciare da casa; scoperto, è stato arrestato da agenti della Polizia di Stato che si sono finti dipendenti dell’Asl. Il fatto è accaduto a San Marcellino, nel Casertano. In manette è finito un uomo di 30 anni già noto alle forze dell’ordine per spaccio; nelle ultime settimane era risultato Positivo al Coronavirus ma i poliziotti del Commissariato di Aversa hanno accertato che continuava a vendere droga standosene a casa, protetto da un sistema di videosorveglianza. Così, per eludere le telecamere, i poliziotti si sono presentati come addetti dell’Asl di Caserta; l’uomo ha aperto la porta esibendo subito un certificato attestante l’avvenuta guarigione, e così i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEraalmava ada; scoperto, è stato arrestato dadella Polizia di Stato che si sono finti dipendenti dell’Asl. Il fatto è accaduto a San Marcellino, nel Casertano. In manette è finito un uomo di 30 anni già noto alle forze dell’ordine per spaccio; nelle ultime settimane era risultatoal Coronavirus ma i poliziotti del Commissariato di Aversa hanno accertato cheva a vendere droga standosene a, protetto da un sistema di videosorveglianza. Così, per eludere le telecamere, i poliziotti si sono presentati come addetti dell’Asl di Caserta; l’uomo ha aperto la porta esibendo subito un certificato attestante l’avvenuta guarigione, e così i ...

