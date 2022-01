Omicron, rilevata a Pechino a tre settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali (Di sabato 15 gennaio 2022) La variante Omicron – ormai presente ovunque nel mondo – arriva a Pechino a tre settimane dall’avvio delle Olimpiadi invernali, mentre la Cina è alle prese con vari focolai di Covid-19. Il primo caso della mutazione di Sars Cov 2, rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, è stato scoperto nel distretto di Haidian, noto per le molte sedi di società tecnologiche: Pang Xinghuo, un funzionario della municipalità, ha spiegato che è partito un primo ciclo di test nel complesso residenziale e nell’edificio dell’ufficio della persona contagiata. Nelle ultime settimane, la capitale ha sollecitato i residenti, al fine di ridurre i rischi di contagio, a evitare i viaggi se non necessari e a non lasciare la città anche per l’imminente Capodanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) La variante– ormai presente ovunque nel mondo – arriva aa tredall’avvio, mentre la Cina è alle prese con vari focolai di Covid-19. Il primo caso della mutazione di Sars Cov 2,per la prima volta in Sudafrica e Botswana, è stato scoperto nel distretto di Haidian, noto per le molte sedi di società tecnologiche: Pang Xinghuo, un funzionario della municipalità, ha spiegato che è partito un primo ciclo di test nel complesso residenziale e nell’edificio dell’ufficio della persona contagiata. Nelle ultime, la capitale ha sollecitato i residenti, al fine di ridurre i rischi di contagio, a evitare i viaggi se non necessari e a non lasciare la città anche per l’imminente Capodanno ...

