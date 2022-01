Moderna inizia i test sul vaccino contro il virus responsabile di sclerosi multipla e mononucleosi (Di sabato 15 gennaio 2022) Non solo Covid. Moderna ha avviato test clinici, al momento ancora in fase iniziale, per la sperimentazione di un vaccino mRNA contro il virus di Epstein-Barr (EBV), un patogeno comune che infetta... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 gennaio 2022) Non solo Covid.ha avviatoclinici, al momento ancora in fasele, per la sperimentazione di unmRNAildi Epstein-Barr (EBV), un patogeno comune che infetta...

