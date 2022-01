Meteo weekend: anticiclone con temperature anomale, ma non durerà (Di sabato 15 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’area di alta pressione di matrice sub tropicale che si è insediata sull’Europa centrale, estende la sua influenza anche al Mediterraneo e all’Italia portando tempo soleggiato e più mite. Le ultime infiltrazioni fredde sono ormai relegate all’estremo Sud della Penisola e sono in ulteriore assorbimento. Tale situazione di stabilità ci accompagnerà per tutto weekend anche se sarà influenzata dal passaggio di una perturbazione che si muoverà rapidamente tra sabato e domenica dal vicino Atlantico fino al Mare del Nord. Questo transito non comporterà sostanziali variazioni nel campo barico alle nostre latitudini salvo una lieve flessione che si avrà a nord delle Alpi e che potrà richiamare dal Mediterraneo centrale deboli infiltrazioni di aria umida, responsabili di qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche nella ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’area di alta pressione di matrice sub tropicale che si è insediata sull’Europa centrale, estende la sua influenza anche al Mediterraneo e all’Italia portando tempo soleggiato e più mite. Le ultime infiltrazioni fredde sono ormai relegate all’estremo Sud della Penisola e sono in ulteriore assorbimento. Tale situazione di stabilità ci accompagnerà per tuttoanche se sarà influenzata dal passaggio di una perturbazione che si muoverà rapidamente tra sabato e domenica dal vicino Atlantico fino al Mare del Nord. Questo transito non comporterà sostanziali variazioni nel campo barico alle nostre latitudini salvo una lieve flessione che si avrà a nord delle Alpi e che potrà richiamare dal Mediterraneo centrale deboli infiltrazioni di aria umida, responsabili di qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche nella ...

Advertising

ilfaroonline : Meteo weekend: anticiclone con temperature anomale, ma non durerà - infoitinterno : Meteo, in arrivo mega anticiclone: tempo mite e soleggiato nel weekend - SrtaTatuajes : RT @MeteoBAIRES_it: Meteo weekend. Domani il tempo cambierà e tornerà l'instabilità sulla regione metropolitana. Le probabilità di tempeste… - MeteoBAIRES_it : Meteo weekend. Domani il tempo cambierà e tornerà l'instabilità sulla regione metropolitana. Le probabilità di temp… - LucianoQuaranta : RT @SM_Difesa: Finalmente è arrivato il fine settimana! Vuoi conoscere le previsioni #meteo per il #WeekEnd? Segui i nostri canali social,… -