Malata cancro a ' furbetti' dei Pass | egoisti | riflettete

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Sonodie forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta aidel Greenche, facendo finta di essersi inoculati il ...

Claudia BaioccodiLa scelta di raccontare la propria malattia e spiegare le ragioni della propria indignazione, Claudia l'ha presa all'indomani dell'inchiesta della Procura di Ancora ..."Sonodie forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti del Green pass che, facendo finta di essersi inoculati il vaccino anti ...'Sono malata di cancro e forse non avro' ancora molto da vivere, per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti del Green ...L’ex numero 1 del tennis femminile, vincitrice di 18 tornei del Grande Slam, ha annunciato con un tweet di avere il cancro: “Ho iniziato ...