Juventus - Udinese 2 - 0 | Dybala e McKennie stendono i friulani

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Udinese

'Ho invitato un amico e non lo trovavo'. Paulo Dybala ha commentato così a fine partita la 'non esultanza' dopo l'1 - 0 all', accompagnata da uno sguardo insistito verso la tribuna. Possiamo crederci? 'Non lo so, dipende da voi', ha risposto ai microfoni di Sky, commentando anche le tante voci sul suo futuro: 'Non ...AGI - Lasi lascia alle spalle la sconfitta in Supercoppa centrando la seconda vittoria consecutiva ... All'Allianz Stadium l'cade 2 - 0 sotto i colpi di Dybala e Mckennie : la squadra ...Al quarto d’ora del primo tempo si fa vedere anche l’Udinese ma il colpo di testa di Beto a centro area non crea alcun grattacapo finendo alto. llegri rilancia la coppia Dybala-Kean, gli ospiti rispon ...La Juventus vince e Paulo Dybala è padrone del campo, ma fuori dal rettangolo di gioco la sua situazione non è mai stata così intricata, e la sua avventura alla Juve appeso a un filo.