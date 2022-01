Fiorentina – Dusan Vlahovic vuole andare via a zero nel 2023

Advertising

chaexJUVE : RT @junews24com: Vlahovic Juve, ora la Fiorentina trema! Il piano dell'attaccante - - CorJuve : RT @junews24com: Vlahovic Juve, ora la Fiorentina trema! Il piano dell'attaccante - - junews24com : Vlahovic Juve, ora la Fiorentina trema! Il piano dell'attaccante - - Bubu_Inter : RT @Skysurfer72: Incontro tra #Cherubini e il procuratore di #Vlahovic ieri sera a cena… di recente #Barone, DG della #Fiorentina, ha lasci… - sportli26181512 : Vlahovic, la Fiorentina ha ribadito al serbo la volontà di cederlo a gennaio: Secondo quanto riportato dai colleghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Dusan

... il giornale catalano parla diVlahovic della, nome seguitissimo anche dalla Juve. L'altro ostacolo che complica la partenza di Morata verso il Camp Nou è sicuramente l'infortunio ...Eppure l'Arsenal lo vorrebbe, pure l'Atletico Madrid Napoli 13/01/2022 - Coppa Italia / Napoli -/ foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza golVlahovic Andare via a zero, ...Il pronostico Fiorentina – Genoa riguarda la partita di chiusura della 22^ giornata di campionato, ovvero quella di lunedì 17 gennaio alle 20:45. In questo articolo abbiamo descritto i principali cons ...Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Vlahovic vuole lasciare la Fiorentina a parametro zero". Il giornalista si è occupato del futuro del centravanti serbo, divenuto ...