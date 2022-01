False vaccinazioni, arrestata un'infermiera a Palermo (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari per la donna ha finto di somministrare il vaccino a una coppia di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari per la donna ha finto di somministrare il vaccino a una coppia di ...

Advertising

RaiNews : Covid: false vaccinazioni, arrestata un'altra infermiera dell'hub di Palermo - repubblica : False vaccinazioni a Palermo, un'altra infermiera smascherata dalle telecamere della Digos: arrestata [di Salvo Pal… - ravanin58 : RT @giuseppetp55: #Palermo infermiera 58nne non vaccinata,e con green pass falso,avuto dalla collega arrestata due mesi fa,faceva false vac… - Rosabianca123 : RT @giuseppetp55: #Palermo infermiera 58nne non vaccinata,e con green pass falso,avuto dalla collega arrestata due mesi fa,faceva false vac… - ermanno9172 : @reportrai3 Assisto sempre più alla cosiddetta disobbedienza civile in modo assurdo. 4 province (Palermo, Verona, A… -