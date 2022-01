Delia Duran entra al GF VIP 6 e fa piangere Soleil Sorge (Di sabato 15 gennaio 2022) Alfonso Signorini ha annunciato il suo ingresso in pompa magna. Ha caratterizzato la diretta di ieri del Grande Fratello Vip 6 proprio sul momento in cui Delia Duran avrebbe varcato la soglia della casa e si sarebbe trovata faccia a faccia con Soleil Sorge. Ci ha fatto aspettare una puntata intera e finalmente, verso mezzanotte, la moglie di Alex Belli è diventata ufficialmente una nuova concorrente del GF VIP 6. La sua gioia era visibile ad occhio nudo. Uno stato d’animo insolito visto quanto accaduto in quella casa tra Alex Belli e Soleil Sorge. “In questo momento sono venuta qui per godermi la casa, voglio godermi ogni angolo“, dice Delia alla gieffina, scatenando le reazioni del web. Delia contenta di stare nella casa dove il marito l'ha ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 15 gennaio 2022) Alfonso Signorini ha annunciato il suo ingresso in pompa magna. Ha caratterizzato la diretta di ieri del Grande Fratello Vip 6 proprio sul momento in cuiavrebbe varcato la soglia della casa e si sarebbe trovata faccia a faccia con. Ci ha fatto aspettare una puntata intera e finalmente, verso mezzanotte, la moglie di Alex Belli è diventata ufficialmente una nuova concorrente del GF VIP 6. La sua gioia era visibile ad occhio nudo. Uno stato d’animo insolito visto quanto accaduto in quella casa tra Alex Belli e. “In questo momento sono venuta qui per godermi la casa, voglio godermi ogni angolo“, dicealla gieffina, scatenando le reazioni del web.contenta di stare nella casa dove il marito l'ha ...

