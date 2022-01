Caso Djokovic, Nadal: “Siamo stanchi, Australian Open più importante di qualsiasi giocatore” (Di sabato 15 gennaio 2022) Novak Djokovic torna in stato di fermo dopo che il governo Australiano ha deciso di cancellargli il visto per la seconda volta. Dopo lo sfogo di Stefanos Tsitsipas, anche Rafa Nadal è intervenuto dichiarando di essere stanco della situazione. “L’Australian Open è molto più importante di qualunque giocatore – ha detto lo spagnolo – Siamo un po’ stanchi, vogliamo tornare a parlare di tennis”. “L’Australian Open sarà un grande Australian Open con o senza di lui – ha aggiunto il venti volte vincitore di uno Slam- . E’ chiaro che Novak Djokovic è uno dei migliori giocatori della storia, senza dubbio. Ma non c’è nessun giocatore nella ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Novaktorna in stato di fermo dopo che il governoo ha deciso di cancellargli il visto per la seconda volta. Dopo lo sfogo di Stefanos Tsitsipas, anche Rafaè intervenuto dichiarando di essere stanco della situazione. “L’è molto piùdi qualunque– ha detto lo spagnolo –un po’, vogliamo tornare a parlare di tennis”. “L’sarà un grandecon o senza di lui – ha aggiunto il venti volte vincitore di uno Slam- . E’ chiaro che Novakè uno dei migliori giocatori della storia, senza dubbio. Ma non c’è nessunnella ...

