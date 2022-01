Bimba precipitata a Torino, il patrigno al gip: «Stavamo giocando sul balcone, non so come sia potuto succedere» (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tentativo di salvarla con un intervento neurochirurgico urgente è stato vano. Fatima, una Bimba di tre anni, è morta dopo essere precipitata da un palazzo in via Milano, nel centro di Torino, alle 21.45 circa del 12 gennaio. A provocarne la caduta il suo patrigno, il 32enne Azhar Mohssine. «Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere», ha raccontato al gip Agostino Pasquariello nell’interrogatorio di garanzia. L’uomo è stato fermato subito dopo l’accaduto, in stato di ubriachezza. Mohssine ha ammesso al gip di aver assunto hashish e bevuto qualche bicchiere, sostenendo però «di non aver mai perso lucidità». L’uomo, accusato di omicidio volontario con l’aggravante del ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tentativo di salvarla con un intervento neurochirurgico urgente è stato vano. Fatima, unadi tre anni, è morta dopo essereda un palazzo in via Milano, nel centro di, alle 21.45 circa del 12 gennaio. A provocarne la caduta il suo, il 32enne Azhar Mohssine. «Giocavo con Fatima sul. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non sosiaaccadere», ha raccontato al gip Agostino Pasquariello nell’interrogatorio di garanzia. L’uomo è stato fermato subito dopo l’accaduto, in stato di ubriachezza. Mohssine ha ammesso al gip di aver assunto hashish e bevuto qualche bicchiere, sostenendo però «di non aver mai perso lucidità». L’uomo, accusato di omicidio volontario con l’aggravante del ...

