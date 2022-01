Amadeus: “Ibrahimovic a Sanremo? Non lo so, ci sentiamo dopo le gare” (Di domenica 16 gennaio 2022) Amadeus, noto presentatore televisivo, ha parlato della possibilità di vedere anche per questa edizione Ibrahimovic al festival di Sanremo Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022), noto presentatore televisivo, ha parlato della possibilità di vedere anche per questa edizioneal festival di

Advertising

PianetaMilan : #Amadeus : ' @Ibra_official a #Sanremo ? Non lo so, ci sentiamo dopo le gare' #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MilanWorldForum : Amadeus su Ibra a Sanremo. Le dichiarazioni QUI -) - sportli26181512 : Amadeus: 'Ibrahimovic a Sanremo? Non so, ci sentiamo': Raggiunto da Tuttosport, Amadeus ha parlato della stagione d… - MilanLiveIT : Rivedremo di nuovo #Ibrahimovic a #Sanremo2022? Ecco la risposta di #Amadeus ?? - zazoomblog : Amadeus: “Ibrahimovic a Sanremo? Non lo so. Sono piacevolmente sorpreso dall’Inter” - #Amadeus: #“Ibrahimovic… -