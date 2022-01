Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 14 gennaio 2022: Gemma Galgani e Stefano in crisi? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo aver visto i protagonisti del trono Over al centro dello studio e dopo aver visto l’esterna tra Matteo e la bella Martina, oggi torna, per l’ultimo appuntamento della settimana, Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà nel corso della puntata di venerdì 14 gennaio? I riflettori su chi saranno puntati? Uomini e Donne anticipazioni 14 gennaio 2022: ultime news su Gemma e Stefano La dama Gemma, una delle più discusse e chiacchierate di sempre, dopo la delusione e l’ennesima “batosta” avuta con Leonardo, è pronta a rimettersi in gioco e ora sta uscendo con il cavaliere romano Stefano. Eppure, sono in molti ad essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo aver visto i protagonisti del trono Over al centro dello studio e dopo aver visto l’esterna tra Matteo e la bella Martina, oggi torna, per l’ultimo appuntamento della settimana,, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà nel corso della puntata di14? I riflettori su chi saranno puntati?14: ultime news suLa dama, una delle più discusse e chiacchierate di sempre, dopo la delusione e l’ennesima “batosta” avuta con Leonardo, è pronta a rimettersi in gioco e ora sta uscendo con il cavaliere romano. Eppure, sono in molti ad essere ...

