ULTIM'ORA – Colpo Genoa: arriva dalla Roma! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: Riccardo Calafiori è un nuovo calciatore del Genoa. Questo il comunicato del club rossoblù: Riccardo Calafiori "Un nuovo innesto per l'organico. L'esterno Riccardo Calafiori, nato a Roma il 19 maggio 2002, è un giocatore del Genoa e vestirà la maglia numero 16. arriva a titolo temporaneo dall'As Roma dove si è formato, a livello calcistico, fino al debutto in prima squadra nel 2020. Con i giallorossi ha giocato e segnato in Serie A, scendendo in campo anche in Europa League e Conference League. Fa parte della Nazionale Under 21 italiana e ha all'attivo numerose convocazioni con le rappresentative nazionali giovanili". SANTO ROMEO

