Scuola: preside liceo Righi (Roma), 'autotest studenti come in Francia? Sì, se efficaci' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Non è una scoperta del governo francese che la didattica digitale integrata non è una videoconferenza. Anche noi l'anno scorso nel regolamento del piano dell'offerta formativa abbiamo stabilito il numero di ore di didattica frontale in sincrono, cioè in cui il ragazzo che sta a casa è collegato con la classe; ed in asincrono, in cui è disconnesso. Lo abbiamo valutato in base ai tempi di attenzione e concentrazione dello studente perché è impensabile poter tenere 30 ore a settimana un ragazzo collegato davanti ad un computer". A commentare così all'Adnkronos le modalità di gestione della didattica digitale in Francia è la dirigente del liceo statale Righi nella Capitale, che sulla mobilitazione di oggi delle scuole francesi contro il protocollo contagi, rispetto agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022), 14 gen. (Adnkronos) - "Non è una scoperta del governo francese che la didattica digitale integrata non è una videoconferenza. Anche noi l'anno scorso nel regolamento del piano dell'offerta formativa abbiamo stabilito il numero di ore di didattica frontale in sincrono, cioè in cui il ragazzo che sta a casa è collegato con la classe; ed in asincrono, in cui è disconnesso. Lo abbiamo valutato in base ai tempi di attenzione e concentrazione dello studente perché è impensabile poter tenere 30 ore a settimana un ragazzo collegato davanti ad un computer". A commentare così all'Adnkronos le modalità di gestione della didattica digitale inè la dirigente delstatalenella Capitale, che sulla mobilitazione di oggi delle scuole francesi contro il protocollo contagi, rispetto agli ...

