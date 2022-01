Sci alpino | discesa maschile sabato Wengen 2022 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il, glie latv dellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo di sci. Dopo ladi oggi, un’altra imperdibile sfida è in15 gennaio, sempre alle ore 12.30 sulla Lauberhorn. Tanta attesa per gli azzurri, con un Innerhofer in gran forma oltre al solito Dominik Paris. LA START LISTOLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport ...

Nello, buon ottavo posto di Federico Pellizzari nella discesa libera di categoria in piedi.CORTINA D'AMPEZZO - Ci saranno modifiche alla viabilità di Cortina, la prossima settimana, per le gare di Coppa del mondo difemminile. Sono contenute nell'ordinanza emessa ieri da Dino De Betta , responsabile del servizio di polizia locale; questo atto fa seguito al comitato provinciale per l'ordine e la ...Sci alpino, la start list della discesa femminile di Zauchensee 2022: ecco pettorali di partenza e italiane in gara ...Sci alpino, la start list della discesa maschile di sabato a Wengen 2022: ecco pettorali di partenza e italiani in gara ...