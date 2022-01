Sci alpino, a che ora parte Sofia Goggia nella discesa di Zauchensee: orario preciso 15 gennaio, programma, pettorale, tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo aver ben impressionato in questi giorni durante le prove cronometrate, Sofia Goggia domani va a caccia del primo successo della carriera sulla pista austriaca di Zauchensee. La fuoriclasse azzurra, favorita n.1 della vigilia in vista della discesa libera, vuole portare a quota 8 il numero di successi consecutivi in questa disciplina considerando solo le gare che ha disputato. Goggia, ancora in lizza per la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022, si presenterà domattina al cancelletto di partenza con il pettorale n.5 e comincerà quindi la sua gara attorno alle ore 10.53, a meno di ritardi o rinvii. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile saranno trasmesse in ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo aver ben impressionato in questi giorni durante le prove cronometrate,domani va a caccia del primo successo della carriera sulla pista austriaca di. La fuoriclasse azzurra, favorita n.1 della vigilia in vista dellalibera, vuole portare a quota 8 il numero di successi consecutivi in questa disciplina considerando solo le gare che ha disputato., ancora in lizza per la classifica generale della Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022, si presenterà domattina al cancelletto dinza con iln.5 e comincerà quindi la sua gara attorno alle ore 10.53, a meno di ritardi o rinvii. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di scifemminile saranno trasmesse in ...

Advertising

Gazzetta_it : Innerhofer, quattro Olimpiadi come i più grandi #scialpino - Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - GuidaTVPlus : 14-01-2022 21:40 #RaiSport Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22, Discesa Libera Maschile, Wengen/SUI #Sci #Sport - GuidaTVPlus : 14-01-2022 21:40 #RaiSport+ Sci Alpino - Coppa del Mondo 2021/22, Wengen/SUI: Discesa maschile #Sci #Sport - OA_Sport : Alle ore 10.45 si disputerà la discesa libera femminile a Zauchensee. Sofia Goggia col 5 -