Quirinale, Berlusconi incontra capogruppo Ppe Weber: "Grazie per il sostegno" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 13 gennaio 2022 "Ho incontrato Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare europeo al Parlamento europeo. Abbiamo parlato della pandemia, del lavoro fatto sul green pass, della situazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 13 gennaio 2022 "Hoto Manfreddel Partito Popolare europeo al Parlamento europeo. Abbiamo parlato della pandemia, del lavoro fatto sul green pass, della situazione ...

Advertising

TeresaBellanova : Berlusconi per la presidenza della Repubblica è un candidato divisivo. Io non sono disposta a votarlo. #Quirinale - petergomezblog : Quirinale, riecco perfino Verdini (direttamente dai domiciliari). Pranzo vicino alle Camere con Cesa. Che dice: “Be… - fattoquotidiano : Bersani ironizza a La7: “Berlusconi al Colle? Facciamogli una statua che duri 700 anni, ma per il Quirinale serve c… - antivirusgg : E per essere presidente della Repubblica? #Quirinale #PresidenteDellaRepubblica #Berlusconi #berlusconipresidente - sangermax : RT @eziomauro: Berlusconi per farsi eleggere al Quirinale schiera giornali e tv. La telefonata alla deputata: 'Sono quello del bunga bunga'… -