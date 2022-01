Qualificazioni Australian Open 2022 | Cobolli e Fabbiano sconfitti al turno decisivo

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Si fermano ad un passo dal main draw degliThomase Flavio. I due azzurri, reduci da due importanti successi, hanno mancato l’appuntamento con la vittoria e non si sono qualificati per il tabellone principale. Può avere qualche rimpianto, sconfitto per 5-7 6-4 3-6 dall’ecuadoregno Emilio Gomez. Il tennista di Grottaglie ha infatti servito per chiudere nel primo set, perdendo quattro giochi di fila dal 5-3. Nel parziale, invece, ha avuto una palla break nel terzo gioco che avrebbe potuto cambiare le sorti della sfida. Palla break che purtroppo non ha sfruttato, diversamente da come ha fatto il suo avversario nel gioco seguente. Dopo due ore e 27 minuti è Gomez a festeggiare l’accesso al main draw. Nulla da fare ...