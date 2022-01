Milan | Di Marzio | “Se si vuole vincere serve comprare un difensore”

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #DiMarzio: 'Se si vuole vincere serve comprare un difensore' #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : TMW RADIO - Gianni Di Marzio: 'Milan, Leao può diventare un campione': A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto… - KunGrax : RT @MilanNewsit: TMW RADIO - Gianni Di Marzio: 'Milan, Leao può diventare un campione' - MilanNewsit : TMW RADIO - Gianni Di Marzio: 'Milan, Leao può diventare un campione' - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: TMW RADIO - Gianni Di Marzio: 'Se il Milan vuole vincere, deve prendere un difensore forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Marzio

, EMERGENZA IN DIFESA: INFORTUNIO PER TOMORI, SARA' OPERATO Come riporta Gianluca Di, ilfa sapere che Fikayo Tomori ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio ...Secondo quanto riferito da Gianluca Di, la prestazione gagliarda in Coppa Italia contro ilpotrebbe ...A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Gianni Di Marzio, il quale ha dichiarato su Rafael Leao: "Che ruolo è? E' una prima punta o un esterno? Per me ...L’ex allenatore Gianni Di Marzio, intervistato da Tmw Radio, ha consigliato al Milan l’acquisto di un difensore forte. Infatti secondo Di Marzio il Milan ...