Mike Krack | è il nuovo Team Manager dell’Aston Martin

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Prima di entrare a far parteCognizant Formula 1è stato a capo dell’attività mondiale di BMW nel settore degli sport motoristici, avendo lavorato per l’azienda con sede a Monaco dal 2014. Oggi 14 Gennaio 2022è diventato il, dicendo di essere carico ed entusiasta per ilincarico che si troverà ad affrontare. In quel ruolo è stato Responsabile dei programmi BMW di Formula E, GT e IMSA, e della sua prevista espansione nella nuova formula LMDh per IMSA e WEC, inclusa la 24 Ore di Le Mans. Cosa aspettarci dall’indagine FIA su Abu Dhabi: che cosa ha detto il pilota? In precedenza, ...