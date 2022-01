Lorenzo Sonego | addio agli ATP Sydney | azzurro eliminato da Karatsev

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Non solo Australian Open ed il caso Novak Djokovic. Quarti di finale amari per il tennis italiano e per. Il tennista nostrano è statodal russo Aslanabbastanza agevolmente. Il vincitore, adesso, vola in semifinale degli ATP, mentre l’dovrà rimandare i sogni di gloria. Ecco cosa è successo nel match di tennis disputato nella bella e famosa città australiana.ATPin tre set Il tennista nostrano non è riuscito nell’intento di superare l’ostacolo russo.è partito male in questa sfida che apriva le porte della semifinali del torneo ATP: ceduta ...