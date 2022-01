Italiani e spesa | da Altroconsumo le preferenze dei consumatori

Advertising

UfficioStampaBI : #Bankitalia #turismo internazionale: nei 3 mesi terminanti a ottobre spesa dei viaggiatori stranieri in Italia +51,… - viacarducci17 : RT @DataMediaHub: DigitalMente - - pedroelrey : DigitalMente - - DataMediaHub : DigitalMente - - DataMediaHub : DigitalMente - -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani spesa

Micromega

Indagine Altroconsumo tra i consumatori per stilare la classifica dei marchi preferiti della grande distribuzione Laè una delle voci che più incidono sul portafoglio degli. Una famiglia in media , infatti, spende ben 209 euro ogni mese per alimenti, prodotti per l'igiene personale e della casa . ...... gettando con un colpo di spugna gliin una spirale dove ormai il caos regna sovrano. Una ... Per fare laal supermercato, andare in farmacia, dal medico di base o dal veterinario non ...Agli inizi degli anni Settanta, fonda la casa editrice Eit, con la quale comincia a pubblicare e dirige la collana di pedagogia e didattica Educazione Nuova, suddivisa in Teoria e Strumenti, a cui ...Sempre dall’analisi emerge anche che gli italiani sono sempre più abituati al pagamento con dispositivi digitali piuttosto che al contante, quasi il 50% degli intervistati ha dichiarato infatti di ...