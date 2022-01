Infortunio Bonucci, le ultime sul difensore della Juventus (Di venerdì 14 gennaio 2022) Juve Udinese, Infortunio per Bonucci: lo ha annunciato Allegri nel corso della conferenza stampa di vigilia Preoccupano le condizioni di Leonardo Bonucci, lo stesso Allegri in conferenza ne ha parlato. Le sue parole: ALLEGRI – «Ci saranno dei cambiamenti: abbiamo giocato 120? negli ultimi giorni. Stiamo tutti abbastanza bene a parte che Danilo non è a diposizione e Bonucci ha avuto un risentimento e lo riavremo dopo la sosta» ha dichiarato. LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Juve Udinese,per: lo ha annunciato Allegri nel corsoconferenza stampa di vigilia Preoccupano le condizioni di Leonardo, lo stesso Allegri in conferenza ne ha parlato. Le sue parole: ALLEGRI – «Ci saranno dei cambiamenti: abbiamo giocato 120? negli ultimi giorni. Stiamo tutti abbastanza bene a parte che Danilo non è a diposizione eha avuto un risentimento e lo riavremo dopo la sosta» ha dichiarato. LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI L'articolo proviene da Calcio News 24.

