Il governo australiano cancella il visto di Djokovic | sarà espulso dal Paese?

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilhato ildi Novak, ordinandone quindi la definitiva espulsione dal. Il Ministro per l’immigrazione Alex Hawke ha emesso un comunicato per spiegare la sua decisione, arrivata “per interesse pubblico”. Il provvedimento è arrivato dopo una valutazione di tutta la documentazione portata dal dipartimento degli Interni, dalle forze di frontiera Australiane e dastesso. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

sole24ore : ?? #Djokovic, nuova puntata della telenovela: il governo australiano cancella di nuovo il #visto… - amnestyitalia : #Djokovic ha avuto un piccolo assaggio di quello che i rifugiati vivono da anni a causa delle vergognose politiche… - repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - provax922 : E quindi il governo australiano a revocato il visto a #Djokovic . Sono costernata ?? #DjokovicOut #nole - vpino2011 : RT @GeorgeSpalluto: +++Il visto di Novak #Djokovic è stato cancellato per la seconda volta dal governo australiano +++ via @paulsakkal -

Anche secondo l’Herald Sun, uno dei media più influenti in Australia, il governo australiano intende portare avanti la sua linea d'azione procedendo all'espulsione di Novak Djokovic per non creare un ...Il numero 1 del tennis mondiale, entrato nel paese senza essere vaccinato, rischia un bando di tre anni dall' Australia ...