Catania, Baldini: “Patto non scritto con la città, devo salvare la categoria” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le parole del tecnico del Catania Francesco Baldini: "Ho un Patto non scritto con la città e devo fare il possibile per salvare la categoria" Leggi su mediagol (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le parole del tecnico delFrancesco: "Ho unnoncon lafare il possibile perla

Advertising

news_catania : #LaSicilia - #Baldini e quel 'patto non scritto con la città': dobbiamo salvare la categoria - news_catania : #LaSicilia - ' #Baldini è uno di noi', il tecnico ha conquistato i tifosi - Mediagol : Serie C, Pagni: “Catanzaro, che colpi! Baldini al Palermo? Dico la mia, a Catania…” - news_catania : #LaSicilia - Baldini, in attacco conferma per #Sipos - settalese : RT @C1946d: Il Catania ha sostenuto nel pomeriggio odierno una seduta d'allenamento a Torre del Grifo. Mister Baldini ha formato e diretto… -