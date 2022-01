"Al posto di Lewis Hamilton...". Addio Formula 1? La bomba di Ralf Schumacher: chi arriva in Mercedes (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lewis Hamilton dice Addio alla Mercedes? Ralf Schumacher ha il nome del sostituto: Sebastian Vettel. Il fratello del sette volte iridato ex Ferrari, Michael, ha infatti indicato Seb come l'uomo ideale per poter rimpiazzare Lewis, spiegando così le proprio motivazioni: “Ha l'esperienza ed ha ancora la velocità, ma soprattutto conosce la macchina ed il motore Mercedes – ha affermato – ritengo infatti che il progetto Aston Martin sia molto simile a quello Mercedes”. L'Addio di Szafnauer non aiuta Al di fuori delle considerazioni tecniche, Schumacher ha anche aggiunto un dettaglio non indifferente legato alla recente partenza di Otmar Szafnauer dall'incarico di team principal della squadra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)diceallaha il nome del sostituto: Sebastian Vettel. Il fratello del sette volte iridato ex Ferrari, Michael, ha infatti indicato Seb come l'uomo ideale per poter rimpiazzare, spiegando così le proprio motivazioni: “Ha l'esperienza ed ha ancora la velocità, ma soprattutto conosce la macchina ed il motore– ha affermato – ritengo infatti che il progetto Aston Martin sia molto simile a quello”. L'di Szafnauer non aiuta Al di fuori delle considerazioni tecniche,ha anche aggiunto un dettaglio non indifferente legato alla recente partenza di Otmar Szafnauer dall'incarico di team principal della squadra ...

Advertising

mattsmithslegs : ALSO PRENDEREBBE IL POSTO DI LEWIS NON PENSIAMOCI PROPRIO - spincatia : 'Badate al senso e le parole andranno a posto per conto loro.' Lewis Carroll - gai_lewis : @supercap70 @matteosalvinimi ..al suo posto qualcun altro ti farebbe il culo a striscie.. - avenbrooksss : «Lewis, tutto a posto col tuo amico?» «Perché lo vuoi sapere?» «Perché sei stato strano tutta la serata e ammetto… - livftharry : @willmozArt36 io comunque rischio ogni volta di far vedere tutti i cazzi miei a tutti ogni volta che posto una stor… -