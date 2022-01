Udinese scatenata | l’arrivo di Benkovic non esclude un altro colpo in difesa!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ha da poco chiuso ufficialmente l’acquisto del ex difensore del Leicester Filipfacendogli firmare un contratto fino al 2025 con la maglia bianconera, ma il mercato in entrata non sembra finito per la società di Pozzo. Pablo MarkArsenal Pozzo infatti punta forte su un’centrale difensivo dalla Premier League e si tratta dello spagnolo Pablo Marì, attualmente in forza all’ Arsenal, si parla già di un accordo trovato su una base di un prestito per l’ex Manchester City, ma si deve ancora capire se si tratterà di un prestito con diritto di riscatto o con altre clausole. Daniele Scrazzolo