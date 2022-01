Spread Btp Bund: avvio di giornata stabile (Di giovedì 13 gennaio 2022) avvio di giornata senza sensibili variazioni per lo Spread tra Btp e Bund che segna 132,6 punti (132,2 ieri al termine della seduta). Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,276%. . 13 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022)disenza sensibili variazioni per lotra Btp eche segna 132,6 punti (132,2 ieri al termine della seduta). Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,276%. . 13 ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp Bund: avvio di giornata stabile: Il rendimento del decennale italiano è all'1,27% - Franco17255354 : RT @francotaratufo2: #Spread: siccome Draghi fu magnificato a febbraio dai giornaloni come “scudo anti-spread che ci fa guadagnare miliardi… - cocchi2a : RT @erretti42: Come ti risolvo i problemi. SPREAD: siccome Draghi fu magnificato a febbraio dai giornaloni come “scudo anti-spread” che “c… - francotaratufo2 : #Spread: siccome Draghi fu magnificato a febbraio dai giornaloni come “scudo anti-spread che ci fa guadagnare milia… - Br1Cls : RT @erretti42: Come ti risolvo i problemi. SPREAD: siccome Draghi fu magnificato a febbraio dai giornaloni come “scudo anti-spread” che “c… -