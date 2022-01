Roberta Ragusa, la notizia è stata resa nota pochi minuti fa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 Roberta Ragusa spariva da San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il marito Antonio Logli è stato accusato dell'omicidio della donna ed è stato condannato a 20 anni di reclusione. A 10 anni dalla scomparsa, il caso potrebbe essere riaperto: Logli, tramite il suo team difensivo, richiederà infatti la revisione del processo alla luce di nuovi elementi individuati dall'Avvocato Andrea Vernazza, dalla criminologa Anna Vagli e dalla genetista forense Dr.ssa Teresa Accetta. "Abbiamo individuato una pista alternativa a quella ricostruita dall'accusa – ha spiegato Vagli a Fanpage.it – e presto il nostro lavoro verrà depositato in Corte d'Appello a Genova". La nuova ipotesi è che Roberta possa essere fuggita all'estero. A sostenerla, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012spariva da San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il marito Antonio Logli è stato accusato dell'omicidio della donna ed è stato condannato a 20 anni di reclusione. A 10 anni dalla scomparsa, il caso potrebbe essere riaperto: Logli, tramite il suo team difensivo, richiederà infatti la revisione del processo alla luce di nuovi elementi individuati dall'Avvocato Andrea Vernazza, dalla criminologa Anna Vagli e dalla genetista forense Dr.ssa TeAccetta. "Abbiamo individuato una pista alternativa a quella ricostruita dall'accusa – ha spiegato Vagli a Fanpage.it – e presto il nostro lavoro verrà depositato in Corte d'Appello a Genova". La nuova ipotesi è chepossa essere fuggita all'estero. A sostenerla, ...

