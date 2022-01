Rincaro bollette, Codacons: “Un massacro per famiglie e imprese”, pronto un mega-ricorso per milioni di italiani contro Arera (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L’aumento delle bollette è Un massacro per famiglie e imprese. Questo perché gli incrementi dell’energia non solo aggravano la spesa per beni indispensabili come luce e gas, ma determinato rincari a cascata in tutti i settori che riducono il potere d’acquisto dei cittadini e affossano i consumi”. E quanto denuncia giustamente Carlo Rienzi (nella foto), presidente del Codacons, alla luce dello spaventoso Rincaro (+84,4%), che negli ultimi 9 mesi hanno registrato le bollette energetiche. Rincaro bollette: una stangata che andrà a costare a ciascuna famiglia qualcosa come +1.119 euro l’anno per l’energia Nello specifico, l’aumento si tradurrà per ciascuna famiglia in un vero e proprio salasso di circa +1.119 euro l’anno per l’energia, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L’aumento delleper. Questo perché gli incrementi dell’energia non solo aggravano la spesa per beni indispensabili come luce e gas, ma determinato rincari a cascata in tutti i settori che riducono il potere d’acquisto dei cittadini e affossano i consumi”. E quanto denuncia giustamente Carlo Rienzi (nella foto), presidente del, alla luce dello spaventoso(+84,4%), che negli ultimi 9 mesi hanno registrato leenergetiche.: una stangata che andrà a costare a ciascuna famiglia qualcosa come +1.119 euro l’anno per l’energia Nello specifico, l’aumento si tradurrà per ciascuna famiglia in un vero e proprio salasso di circa +1.119 euro l’anno per l’energia, ...

