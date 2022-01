Ricalcolo di pena per Kabobo, dovrà scontare meno di 23 anni: uccise a picconate tre passanti a Milano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ridotta ancora la pena per Adam Kabobo, il ghanese che il 11 maggio 2013 uccise tre passanti con un piccone e ne ferì altri due mentre stavano camminando per le strade del quartiere Niguarda, a Milano. Come riferisce MilanoToday.it, l’uomo è stato condannato dalla Cassazione a ventidue anni e otto mesi di reclusione. Precedentemente la pena ammontava a ventotto, scesa poi a ventiquattro. Infine, i giudici del terzo grado gli hanno ridotto la condanna e ora dovrà scontare meno di ventitré anni. Adam Kabobo si trova recluso nel carcere di Opera a Milano. Kabobo, l’iter processuale Il ghanese, quel drammatico tragico giorno di maggio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ridotta ancora laper Adam, il ghanese che il 11 maggio 2013trecon un piccone e ne ferì altri due mentre stavano camminando per le strade del quartiere Niguarda, a. Come riferisceToday.it, l’uomo è stato condannato dalla Cassazione a ventiduee otto mesi di reclusione. Precedentemente laammontava a ventotto, scesa poi a ventiquattro. Infine, i giudici del terzo grado gli hanno ridotto la condanna e oradi ventitré. Adamsi trova recluso nel carcere di Opera a, l’iter processuale Il ghanese, quel drammatico tragico giorno di maggio ...

