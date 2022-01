M5S, Conte liscia il pelo ai suoi: «No alle urne». E sul Quirinale chiude a Berlusconi: «Irricevibile» (Di giovedì 13 gennaio 2022) È a metà riunione (online) che Giuseppe Conte liscia per il verso del pelo la belva grillina pronta ad azzannarlo al primo equivoco. Di fronte (collegati via Zoom) ha tutti i deputati e tutti i senatori del M5S. È ancora l’esercito più numeroso nonostante defezioni, scissioni ed espulsioni. Per questo è anche il più corteggiato in vista dell’appuntamento del Quirinale. Per numeri parlamentari ne avrebbe dovuto essere il king maker, ma la debolezza politica è tale da aver costretto lo stesso Conte ad oscillazioni incredibili sul tema. Troppe giravolte, che i suoi detrattori interni hanno però decifrato come volontà di andare ad elezioni anticipate. Due parole che nel MoVimento suonano come una bestemmia in chiesa. Conte ha riunito online deputati e senatori Da qui ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) È a metà riunione (online) che Giuseppeper il verso della belva grillina pronta ad azzannarlo al primo equivoco. Di fronte (collegati via Zoom) ha tutti i deputati e tutti i senatori del M5S. È ancora l’esercito più numeroso nonostante defezioni, scissioni ed espulsioni. Per questo è anche il più corteggiato in vista dell’appuntamento del. Per numeri parlamentari ne avrebbe dovuto essere il king maker, ma la debolezza politica è tale da aver costretto lo stessoad oscillazioni incredibili sul tema. Troppe giravolte, che idetrattori interni hanno però decifrato come volontà di andare ad elezioni anticipate. Due parole che nel MoVimento suonano come una bestemmia in chiesa.ha riunito online deputati e senatori Da qui ...

