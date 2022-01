LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: corto donne e libero delle coppie in tempo reale (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn (Estonia), al Tondiraba Ice Hall. Quest’oggi ci aspettano due gare a dir poco entusiasmanti, con la Russia a giocare la parte di assoluta protagonista. Si inizierà alle ore 10:23 con lo short program individuale femminile, in cui assisteremo allo scontro titanico tra Kamila Valieva, dominatrice assoluta di questa prima parte di stagione, la detentrice del titolo iridato Anna Shcherbakova e la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova. In chiave Italia i riflettori invece saranno puntati su Marina Piredda, al primo Campionato Europeo, e sulla leader del ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella seconda giornata dei Campionatidi, in scena questa settimana a Tallinn (Estonia), al Tondiraba Ice Hall. Quest’oggi ci aspettano due gare a dir poco entusiasmanti, con la Russia a giocare la parte di assoluta protagonista. Si inizierà alle ore 10:23 con lo short program individuale femminile, in cui assisteremo allo scontro titanico tra Kamila Valieva, dominatrice assoluta di questa prima parte di stagione, la detentrice del titolo iridato Anna Shcherbakova e la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova. In chiave Italia i riflettori invece saranno puntati su Marina Piredda, al primo Campionato Europeo, e sulla leader del ...

